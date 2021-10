Fitness extérieur stade Duhourquet, 30 octobre 2021, Bègles.

Fitness extérieur

du samedi 30 octobre au samedi 20 novembre à stade Duhourquet

A la croisée du cardio et du renforcement musculaire, le Cross-Training est un nouveau concept d’entraînement plus fun, plus dynamique, plus intensif et surtout plus efficace ! Pendant une heure, tu vas pouvoir te dépenser, mieux connaitre les appareils et repousser tes limites en groupe, quel que soit ton niveau. A toi de jouer ! ### **CONDITIONS** * **Réservation** 24h à l’avance ou jusqu’à la dernière minute. Si le nombre minimum de 4 participants est atteint le cours est maintenu * **Annulation** Si jusqu’à 48h avant le début du cours il n’y a pas 4 personnes minimum, celui-ci est annulé et les personnes inscrites sont informées * **Utilisations des équipements** Taille minimum : 1m40

GRATUIT – Inscriptions sur le site internet

Réserve ta séance de fitness extérieur sur ton espace AirFit !

stade Duhourquet 156 rue marcel sembat 33130 begles Bègles Terres Neuves Gironde



2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T11:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T11:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T11:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T11:00:00