FIT’N FOOD Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: 88140

Contrexéville

FIT’N FOOD Contrexéville, 24 juin 2022, Contrexéville. FIT’N FOOD Contrexéville

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-24

Contrexéville 88140 Découverte de 2 activités Fitness, musique, convivialité avec Food Truck et buvette à partir de 19h.

Soirée familiale avec des jeux pour enfants. Gratuit. secretariat@oms-contrex.fr +33 3 29 08 60 26 OMS

Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 88140, Contrexéville Autres Lieu Contrexéville Adresse Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement 88140

Contrexéville Contrexéville 88140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

FIT’N FOOD Contrexéville 2022-06-24 was last modified: by FIT’N FOOD Contrexéville Contrexéville 24 juin 2022 88140 Contrexéville

Contrexéville 88140