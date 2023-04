Fitex Paris – le salon du Fitness Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Fitex Paris – le salon du Fitness Parc Floral de Paris, 13 octobre 2023, Paris. Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Le salon dédié au Fitness et au Sport-Santé revient pour sa 2ème édition au Parc Floral de Paris du 13 au 15 octobre 2023 En 2023, FITEX Paris proposera de nombreux temps forts et un programme sur mesure pour les professionnels et le grand public, destiné à faire de cet évènement l’un des rendez-vous moteurs du secteur. Sur une surface plus importante, avec deux halls différenciés, l’expérience de visite sera totalement optimisée. Dans le hall professionnel, il sera possible de découvrir et tester en avant-première les dernières générations d’appareils de cardio- training et de musculation, les équipements tendance, ou encore les derniers services connectés du moment. Au sein du hall grand public, de nombreuses marques se sont donné rendez-vous pour présenter leurs nouveautés en matière d’équipements, de digital, de services, de sportswear ou de nutrition sportive. Des démonstrations et animations rythmeront les trois jours de l’événement. Des lieux consacrés aux conventions permettront aux curieux et aux sportifs plus aguerris de s’entraîner dans une ambiance survoltée, durant des cours collectifs chorégraphies dispensés par les coachs des meilleurs concepts mondiaux : LESMILLS, Total Freestyle, Zumba… Et bien d’autres choses à découvrir ! Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : http://www.fitexparis.fr presse@fitex-event.com https://www.facebook.com/FitexEvent https://www.facebook.com/FitexEvent www.fitexparis.fr

FITEX Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Parc Floral de Paris Paris

Parc Floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fitex Paris – le salon du Fitness Parc Floral de Paris 2023-10-13 was last modified: by Fitex Paris – le salon du Fitness Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris 13 octobre 2023 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris