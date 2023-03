FITDAYS MGEN Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

FITDAYS MGEN, 6 avril 2023, Vichy . FITDAYS MGEN Parc du Soleil Vichy Allier

2023-04-06 09:00:00 – 2023-04-06 16:30:00 Vichy

Allier L’équipe FitDays MGEN, a choisi d’organiser une étape de ce tour d’initiation triathlon le jeudi 6 avril et vendredi 7 avril 2023 au Parc du Soleil ! +33 4 80 79 98 54 https://www.fitdays.fr/ Vichy

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Parc du Soleil Vichy Allier Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville Vichy

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy /

FITDAYS MGEN 2023-04-06 was last modified: by FITDAYS MGEN Vichy 6 avril 2023 Allier Parc du Soleil Vichy Allier vichy

Vichy Allier