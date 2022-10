Fit’dance «Une heure de plaisir» Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fit’dance «Une heure de plaisir» Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy, 2 novembre 2022, Paris. Le vendredi 04 novembre 2022

de 18h00 à 20h00

Le mercredi 02 novembre 2022

de 18h00 à 20h00

. payant Selon QF

Stage de Fit’dance au CPA Musidora pour se muscler dans la bonne humeur et en musique. Comme toute activité physique, la fit’dance permet de remodeler et d’affiner sa silhouette dans la bonne humeur. Non seulement on renforce ses muscles, mais on améliore aussi son équilibre et sa posture en stimulant l’oreille interne. Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy 51 rue Truffaut 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/fit-dance-une-heure-de-plaisir Tél. : 01.44.74.05.14 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/centrebercy https://www.facebook.com/centrebercy https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/fit-dance-une-heure-de-plaisir

image CLAJE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy Adresse 51 rue Truffaut Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fit’dance «Une heure de plaisir» Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy 2022-11-02 was last modified: by Fit’dance «Une heure de plaisir» Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy 2 novembre 2022 Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy Paris Paris

Paris Paris