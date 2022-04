Fit et forme : le mois des arts énergétiques Siradan Siradan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Fit et forme : le mois des arts énergétiques Siradan, 21 mai 2022, Siradan. Fit et forme : le mois des arts énergétiques à la salle des fêtes SIRADAN Siradan

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 à la salle des fêtes SIRADAN

Siradan Hautes-Pyrénées Siradan Après-midi sous le signe de la découverte du “soin énergétique” avec l’intervention d’Amandine Correge, animatrice sportive diplômée d’État et de Delphine Dam, magnétiseuse et conseillère bien-être et beauté JUST. Le programme :

• 15h00 : massage sonore au bol tibétain permettant détente, lâcher-prise et rééquilibrage énergétique,

• 16h00 : mini-conférence sur les énergies et présentation des produits JUST. Un pot de l’amitié sera offert par l’association à l’issue des ateliers. Inscription obligatoire. a.correge@hotmail.fr +33 6 35 56 72 37 à la salle des fêtes SIRADAN Siradan

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65

