Fissure I Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Exposition « Fissure 1 » du 30 octobre au 23 novembre 2023. Vernissage et présentation par les artistes le mercredi 8 novembre à 19h.

Artistes exposés FISSURE 1 :

Aiza, Tanya Angelova, Viviane Beaufumé, Magali Berdaguer, Emmanuel Bing, EBSB, Edith Bruandet, Jacqueline DBéchaud, Valérie Fanchini, Hélène Genevois, Charlotte Jude, Nathalie Leverger, Béatrice Nodé-Langlois, Caroline Tokar, Michel Vicario et Françoise Utrel.

L’association Itinéraires – Art contemporain et le Patronage laïque Jules Vallès proposent une exposition en deux temps, Fissure I et Fissure II, pour explorer le thème de la fissure à travers les oeuvres de nombreux artistes.

« C’est quand même avec des fissures que commencent à s’effondrer des cavernes. » Alexandre Soljenitsyne

Local et minimal, la fissure promeut à la fois le changement dans son action, et l’inouï dans son effet. Capable de fêler l’unicité pour en faire apparaitre un nouveau possible, la fissure ravive des dynamiques latentes afin d’y déployer des potentialités insoupçonnées. La fissure nous incite à questionner ce qui semble aller de soi, ne se réinterroge plus, ou pas. Elle sonde les structures et les normes établies, comme nos impensés, pour ouvrir des chemins inexplorés. Perturbant le statu quo, l’immobilisme, la fissure libère des énergies créatives promptes à déceler des horizons nouveaux. D’abord indicielle et discrète, la fissure se développe en une force transformative, défiant l’ordre établi pour faire émerger de nouvelles perspectives et possibilités. Elle nous rappelle l’importance d’être attentifs aux détails apparemment insignifiants, car ils sont autant de germes de transformation.

© Emmanuel Bing, « Lait Noir de l’Aube »

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/fissure-i +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/fissure-i/form

