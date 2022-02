Fissure Hérouville-Saint-Clair, 4 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Fissure Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-03-04 – 2022-03-04 Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Depuis plus de 27 ans, il joue. Il écrit des tragédies. Mais tout le monde en rit.

Le clown Fissure est un virtuose de l’erreur. Son corps est comme un accident, ses gestes ne lui appartiennent pas, il attrape les choses comme des maladies. Il tend un piège, terrible, et juste après, il tombe dedans.

Il y a dans Fissure beaucoup d’objets de sécurité, qui sont utilisés par lui de manière si peu sensée, qu’ils deviennent eux-mêmes source de danger. Fissure ne prévoit jamais rien sauf l’imprévisible. Fissure n’apprend rien, ne comprend rien. Il vit dans l’immédiat, victime de ses impulsions irrépressibles. Quand il fait quelque chose de normal, les spectateurs sursautent.

Il est si idiot, qu’il ne sait même pas que quand on meurt, on ne se relève pas. Aussi, qu’il explose ( littéralement ) ou qu’il tombe du plafond en traversant le plancher, il reprend toujours la pièce. Fissure est une fiction qui se joue d’elle-même. Ayant, au départ, tous les problèmes possibles ( ses déficiences sont aussi innommables qu’innombrables ) on ne sait pas si ça empire, ou si le pire l’arrange au fond. S’il va mieux quand ça va vraiment mal.

À partir de 8ans.

Source : Comédie de Caen

Depuis plus de 27 ans, il joue. Il écrit des tragédies. Mais tout le monde en rit.

Le clown Fissure est un virtuose de l’erreur. Son corps est comme un accident, ses gestes ne lui appartiennent pas, il attrape les choses…

Depuis plus de 27 ans, il joue. Il écrit des tragédies. Mais tout le monde en rit.

Le clown Fissure est un virtuose de l’erreur. Son corps est comme un accident, ses gestes ne lui appartiennent pas, il attrape les choses comme des maladies. Il tend un piège, terrible, et juste après, il tombe dedans.

Il y a dans Fissure beaucoup d’objets de sécurité, qui sont utilisés par lui de manière si peu sensée, qu’ils deviennent eux-mêmes source de danger. Fissure ne prévoit jamais rien sauf l’imprévisible. Fissure n’apprend rien, ne comprend rien. Il vit dans l’immédiat, victime de ses impulsions irrépressibles. Quand il fait quelque chose de normal, les spectateurs sursautent.

Il est si idiot, qu’il ne sait même pas que quand on meurt, on ne se relève pas. Aussi, qu’il explose ( littéralement ) ou qu’il tombe du plafond en traversant le plancher, il reprend toujours la pièce. Fissure est une fiction qui se joue d’elle-même. Ayant, au départ, tous les problèmes possibles ( ses déficiences sont aussi innommables qu’innombrables ) on ne sait pas si ça empire, ou si le pire l’arrange au fond. S’il va mieux quand ça va vraiment mal.

À partir de 8ans.

Source : Comédie de Caen

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-01-02 par