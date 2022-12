Fissure Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, Aix-en-Provence . Fissure 1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan Rotonde Bois de l’Aune Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Bouches-du-Rhône Se relever à chaque chute comme ça, recommencer, ça tient de l’héroïsme ou du désespoir ; surtout si la pièce semble jouer contre elle-même, si les gags tombent à plat, si les mécanismes se coincent… surtout si c’est pour en rire. Nous glissons avec lui du comique au tragique, presque sans s’en apercevoir. Camille Boitel dans « Fissure » tente d’épuiser son clown, la représentation, et la mort elle-même, un spectacle avec la compagnie l’Immédiat, au théâtre du Bois de l’Aune. +33 4 88 71 74 80 Théâtre du Bois de l’Aune Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

