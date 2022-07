Fissa et MB14, 23 mai 2023, .

Fissa et MB14



2023-05-23 20:30:00 – 2023-05-23

Fissa !

Cie l’Embardée

Dans Fissa, Aziz El Youssoufi, ouvre au public une porte vers un imaginaire rempli de douceur et de poésie Breakdance, locking, popping, allstyle… Au fil des tableaux, les différents styles qui composent le hip-hop s’enchaînent et la danse se fait aérienne, percutante, ralentie, énergique, fluide et délicate. Tous ces mouvements, qu’ils soient projetés sur écran ou dansés en direct nous plongent dans une communication non verbale, physique et virtuelle, toujours aérienne.

MB 14

MB14, génial représentant du Human Beatbox, art qui consiste à imiter toutes sortes d’instruments de musique et de sonorités avec la bouche, ne s’est jamais arrêté de chanter et de créer depuis ses 15 ans. Avec son groupe Berywam, composé de beatboxers français de renom (Wawad, Beatness et Rythmind), ils obtiendront ensemble le titre de champion de France de beatbox 2016, puis le titre de Champion du monde 2018 par équipe à Berlin. 2018 marque aussi son indépendance et le lancement de son premier EP intitulé « AMBITUS », écart entre la note la plus haute et la note la plus basse d’un instrument de musique ou d’une voix. Cela donne le ton de sa prestation, en écho parfait de Fissa! Et des chorégraphies aériennes d’Aziz El Youssouf.

®Koria

dernière mise à jour : 2022-07-08 par