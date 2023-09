Cet évènement est passé Fisko Dunk #4 by Incertitudes Musicales Panic Room Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Fisko Dunk #4 by Incertitudes Musicales Panic Room Paris, 23 septembre 2023, Paris. Public adultes. gratuit

Après une période estivale bien remplie, la saison reprendra là où elle s’est arrêtée. Rdv donc au Panic Room pour la 4e ÉDITION de Fisko Dunk… Hello la team Après une période estivale bien remplie, la saison reprendra là où elle s’est arrêtée. Rdv donc au Panic Room pour la 4e ÉDITION de Fisko Dunk, pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable Au programme une montée progressive comme on les aime: disco, house qui tâche et après… Pour cette nouvelle édition, the real Unknown nous fera le plaisir de venir nous livrer un set dont il a le secret. Après de belles productions signées chez Trippy Code et Mirror records, c’est chez nous qu’il posera ses valises pour vous faire danser ! Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1678140716025355 https://www.facebook.com/events/1678140716025355

Fisko Dunk #4 by Incertitudes Musicales
Panic Room
101 Rue Amelot 75011 Paris

