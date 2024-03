Fisheye Magazine célèbre la jeune création photographique La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 7 mars 2024.

Comment permettre aux photographes de parler de leurs images tout en les découvrant ? Comment les aider à incarner les récits qu’ils et elles construisent ? À la croisée du podcast et de la vidéo, Focus, initié par Fisheye Magazine il y a deux ans, s’est imposé comme un format de référence pour provoquer l’immersion. Durant cinq minutes environ, la voix d’un ou une artiste nous guide au cœur d’une mosaïque d’images, avant d’examiner, à la loupe, trois visuels emblématiques qui définissent son projet.

Depuis la naissance de Focus, 70 épisodes ont vu le jour. Une véritable collection regroupant des thèmes comme des écritures passionnant·es. Au fil des saisons, on part en voyage aux quatre coins du monde – et même dans des univers fantastiques –, on aperçoit des ovnis, on découvre les conséquences d’une prise excessive de LSD ou l’effroi d’un kidnapping. On danse lors d’un bal vampirique érotique, on hurle face à un match de catch féminin… Mais Focus prend également le pouls de la photographie contemporaine. Engagé·es, les artistes illustrent les conflits géopolitiques, les guerres, la crise environnementale, s’attachent à représenter la communauté queer ou à développer le female gaze. Ils et elles expérimentent avec différentes techniques et matières – le cyanotype, la peinture, l’impression sur plante, le collage numérique ou même l’intelligence artificielle – pour sublimer, ou simplement révéler les maux de notre société. Une diversité assurant, à chaque épisode, une expérience unique. Une manière nouvelle d’aborder la photo émergente, comme de comprendre ce qui inspire ses adeptes !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

