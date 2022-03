Fishbach – Rock School Barbey Rock School Barbey, 3 novembre 2022, Bordeaux.

Fishbach – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 3 novembre à 20:30

Regardez-la dans les yeux : **Fishbach** est plusieurs. En elle, une adolescente rock et déchirée, une femme fatale et une prêtresse rétro-futuriste. Passé présent futur, pour mieux s’affranchir des carcans et aller vers plus de liberté. Créature insaisissable, **Fishbach** nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque **Avec les yeux**. C’est une forêt hallucinée, pleine d’une lumière nouvelle. Une forêt où l’on se promène les yeux grands ouverts. On y croise, ici, la bizarrerie de **Kate Bush** ou l’audace de l’australien **Kirin J Callinan** ; là, la sensualité androgyne de **Scorpions** et tiens, cachée sous un arbre, une classe à la **Marlène Dietrich**. Du jeu, une intensité certaine, des outrages. On y retrouve son timbre de pierre tendre, cette voix unique et sans âge, instrument mezzo-dramatique tantôt au coeur de l’intrigue (comme sur le saisissant **Presque beau**), tantôt fondue dans le décor, devenue un instrument magnétique. Certains morceaux s’écoutent comme on traverse une nuit, d’autres sont des promenades épiques, instant classic à la **Bonnie Tyler**. Avec les yeux vient de loin pour s’approcher de nous, tout près. C’est un disque d’aujourd’hui, à la fois mystérieux et précis, attributs essentiels de la poésie. Un disque rou joueur, tout en sensibilité et en outrances. Un disque trouble et qui rompt avec les formatages actuels pour parler à la lune cachée en chacun de nous et nous libère.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

Fishbach sera en concert à la Rock School Barbey le 3 novembre 2022 !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:30:00 2022-11-03T23:30:00