Fishbach ——– ### [pop française] Regardez-la dans les yeux : Fishbach est plusieurs. En elle, une adolescente rock et déchirée, une femme fatale et une prêtresse rétrofuturiste. Passé, présent, futur, pour mieux s’affranchir des carcans et aller vers plus de liberté. Avec les yeux vient de loin pour s’approcher de nous, tout près. C’est un disque d’aujourd’hui, à la fois mystérieux et précis, attributs essentiels de la poésie. Un disque pareil à un loup-garou joueur, tout en sensibilité et en outrances. Un disque trouble et animal, qui rompt avec les formatages actuels pour parler à la lune cachée en chacun de nous et nous libère. Vidéo : [[https://youtu.be/LY2bq8EzAxE](https://youtu.be/LY2bq8EzAxE)](https://youtu.be/LY2bq8EzAxE) Facebook : [https://www.facebook.com/FFishbach](https://www.facebook.com/FFishbach) Instagram : [https://www.instagram.com/ffishbachh/](https://www.instagram.com/ffishbachh/) Twitter : [https://twitter.com/ffishbach](https://twitter.com/ffishbach) Billetterie (22 €) : [https://spectacles.bleucitron.net/reserver/fishbach-metronum-toulouse/1149](https://spectacles.bleucitron.net/reserver/fishbach-metronum-toulouse/1149) **Le Metronum** 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Ligne métro B arrêt Borderouge Bar & offre de restauration sur place Vestiaire à disposition

