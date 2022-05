Fishbach en concert au Palais idéal Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Fishbach en concert au Palais idéal Hauterives, 21 juin 2022, Hauterives. Fishbach en concert au Palais idéal CS 10008 8 rue du Palais Hauterives

2022-06-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-21 CS 10008 8 rue du Palais

Hauterives Drôme Hauterives Fishbach nous envoûte par sa voix vibrante, hors norme, à la fois déroutante et familière. Sa musique évanescente fait le pont entre la variété et la new wave des années 80 tout en lui insufflant une certaine modernité. contact@facteurcheval.com https://www.facteurcheval.com/ CS 10008 8 rue du Palais Hauterives

dernière mise à jour : 2022-05-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse CS 10008 8 rue du Palais Ville Hauterives lieuville CS 10008 8 rue du Palais Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Fishbach en concert au Palais idéal Hauterives 2022-06-21 was last modified: by Fishbach en concert au Palais idéal Hauterives Hauterives 21 juin 2022 Drôme Hauterives

Hauterives Drôme