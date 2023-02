FISHBACH + ANITA DONGILLI LA SOURCE – GRANDE SALLE, 2 mars 2023, FONTAINE.

FISHBACH + ANITA DONGILLI LA SOURCE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Fishbach (ou plutôt Flora Fischbach) s’est fait connaître en France en 2017 avec la sortie de son premier album À ta merci. Avec un style musical qui sonne à la fois rock, synthpop mais aussi très rétro, la chanteuse dotée d’une vraie signature vocale est de retour 5 ans après son premier passage à La Source. Fishback vient présenter son 2e album intitulé Avec les yeux et continue de faire résonner les années 1980 et 1990 dans ses textes (en français) et ses chansons.

LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE 38, avenue Lénine Isere

