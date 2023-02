FISHBACH + 1ERE PARTIE LE FIL ST ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

FISHBACH + 1ERE PARTIE LE FIL, 30 mars 2023, ST ETIENNE. FISHBACH + 1ERE PARTIE LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30. Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Le fil présente : L-R-2020-1-003209 / 2-003180 / 3-0031 Fishbach Troublante, ensorcelante, Fishbach est unique : une voix, une signature sonore identifiable entre mille, une flamboyance, des paroles parfois surréalistes qui résonnent étrangement en nous. De retour en 2022 avec un album à la fois hommage aux années 80's et terriblement futuriste, elle a enchaîné avec une tournée bien remplie. Pour cette nouvelle année, elle promet d'occuper une fois encore le devant de la scène – à la fois, présélectionnée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Artiste Féminine et avec un passage très attendu au fil ! LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire

