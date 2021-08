Fishbaby Les Disquaires, 21 septembre 2021, Paris.

Puissance rock, texture jazz, découvrez Fishbaby!!

Fishbaby c’est comme tirer sur la cape d’un vieux sorcier plein de sagesse, et se rendre compte qu’il porte juste un short et des claquettes. Dans une quête infinie dictée par les abysses; Fishbaby exécute la volonté d’aquaman en alliant la puissance sonore du rock et les textures sonores du jazz d’aujourd’hui, sans oublier cette petite dose de kitsch qui fait plaisir.

FishBaby c’est Tom Naouri au saxophone, Thomas Despaux à la guitare, Julien Roger à la batterie et Louis Haynes à la basse. Guidés par les compositions de Thomas Despaux et Tom Naouri, chaque membre du groupe prend par à la réalisation de ces créations en y incluant leur propre vision et couleur sonore.

