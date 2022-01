FISHBABY + FIVE and SO La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 17 février 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Fishbaby c’est comme tirer sur la cape d’un vieux sorcier plein de sagesse, et se rendre compte qu’il porte juste un short et des claquettes. Dans une quête infinie dictée par les abysses; Fishbaby exécute la volonté d’aquaman en alliant la puissance du rock et les textures sonores du jazz d’aujourd’hui, sans oublier cette petite dose de kitsch qui fait plaisir. FishBaby c’est Tom Naouri au saxophone, Thomas Despaux à la guitare, Julien Roger à la batterie et Louis Haynes à la basse. Guidés par les compositions de Thomas Despaux et Tom Naouri, chaque membre du groupe prend par à la réalisation de ces créations en y incluant leur propre vision et couleur sonore. » Créé en 2019, Five and So est un groupe de Nu-Soul aux influences Hip Hop et Jazz (Erykah Badu, Jill Scott, Jorja Smith, Hiatus Kayote…). Compositions et textes originaux, musique pour te faire rêver pendant que tu danses. La Dame de Canton Quai François Mauriac Paris 75013

