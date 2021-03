Médina Coura Institut français du Mali Médina Coura Fish : le Festival international de slam et d’humour Institut français du Mali Médina Coura Catégorie d’évènement: Médina Coura

Le groupe agoratoire organise le fiSh chaque année au mois de mars pendant la semaine internationale de la francophonie. le fish constitue l’un des éléments phare de ces célébrations avec le soutien du groupe des ambassadeurs francophones. cette année, il est placé sous le haut patronage de madame kadiatou konaré, ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme. le fiSh (festival international de Slam et humour) du Mali a été initié en 2014 par le slameur aziz Siten’k. cette année, il regroupe des artistes slameurs et humoristes venant du Burkina faso : le groupe de slam afrikanda, kabré adjaratou dite adji (Slameuse), Tchad : croquemort ; au mali : les maralinkés, club Slam agoratoire, jeuness’arts, katoucha, aminata Boucoum, l’humoriste astou, fakan Slam, Soukouna diarafa (championne nationale de slam maSSa Slam 2021), Balazan slam. Cette édition a pour parrain mamou daffé, promoteur du festival sur le niger/Ségou arts, centre culturel kÓré et pour marraine fanta Thiam, membre active de SoS albinos. Festival slam et humour Institut français du Mali institut français bamako Médina Coura Dar Salam

