Plouguerneau Finistère L’association du jumelage anglais organise son traditionnel Fish & Chips le samedi 2 Avril à 19h30 à la salle des associations à Lilia. L’association est ravie de retrouver ses amis, adhérents et sympathisants pour cette soirée. Musiques bretonnes et irlandaises avec le groupe Baltany.

