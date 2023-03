FISH a 6 ans! Castets Côte Landes Nature Tourisme Castets Catégories d’Évènement: Castets

Landes

FISH a 6 ans!, 1 avril 2023, Castets Côte Landes Nature Tourisme Castets. FISH a 6 ans! Salle du Barrat Castets Landes

2023-04-01 – 2023-04-01 Castets

Landes Castets Stands, animations mini ateliers gratuits numériques, bien être…

Contes et danses gasconnes.

Buvette et restauration sur place. Stands, animations mini ateliers gratuits numériques, bien être…

Contes et danses gasconnes.

Buvette et restauration sur place. +33 7 64 07 95 33 FISH FISH

Castets

dernière mise à jour : 2023-03-02 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Castets, Landes Autres Lieu Castets Adresse Salle du Barrat Castets Landes Côte Landes Nature Tourisme Ville Castets Côte Landes Nature Tourisme Castets Departement Landes Lieu Ville Castets

Castets Castets Côte Landes Nature Tourisme Castets Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castets cote landes nature tourisme castets/

FISH a 6 ans! 2023-04-01 was last modified: by FISH a 6 ans! Castets 1 avril 2023 Castets Côte Landes Nature Tourisme Landes Salle du Barrat Castets Landes

Castets Côte Landes Nature Tourisme Castets Landes