La Cote 2000 accueille les FIS Alpine World Criterium Masters. Plus de 500 compétiteurs issus d'une trentaine de pays sont attendus sur cet événement. Des épreuves destinées aux athlètes de 30 à plus de 85 ans. Trois jours promettant du grand ski !

