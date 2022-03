First Lego League – Finale nationale Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Complexe sportif Marcel Bec, le samedi 2 avril à 12:00

Venez assister à la finale nationale de la FIRST® LEGO® League à Meudon. Au cours de cet événement exceptionnel, plus de 20 équipes s’affronteront sur le thème «Cargo®». Cette compétition internationale de robots LEGO® initiée par LEGO®Education, la FIRST® LEGO® League réunit des enfants de 9 à 16 ans autour d’un match de robots LEGO® sur des nattes de jeux. Cette manifestation vise à promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes générations. Des animations pour le jeune public seront aussi proposées. Venez nombreux assister à la rencontre nationale et soutenir toutes les équipes !

Entrée libre

Complexe sportif Marcel Bec Rte du Pavillon l'Abbé, 92190, Meudon

2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T18:30:00

