FIRST LAST, La série dansée Biarritz, 30 octobre 2021, Biarritz.

FIRST LAST, La série dansée 2021-10-30 15:00:00 – 2021-10-30 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200

“First Last, la série dansée” ce sont les premiers et derniers instants d’amour de deux personnages: Paul et Jeanne. La chorégraphe et réalisatrice Charlotte Nopal invite le spectateur à voyager entre le monde numérique et physique, afin de créer sa propre histoire: Que s’est-il passé entre ces instants?

Durée 50 minutes (+ entracte)

+33 5 59 22 44 66

attention paillettes

