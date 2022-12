FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN Bar-le-Duc Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN Bar-le-Duc, 1 janvier 2022, Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc. FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN 7 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

2022-01-01 – 2022-12-31 Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc Meuse Concept original et innovant pour une découverte récréative de Bar-le-Duc, à vivre en famille !

Conçu à partir d’une énigme scénarisée et adaptée à la ville de Bar-le-Duc, ce jeu se présente sous la forme d’un kit. Le sac de mission du petit journaliste enquêteur rassemble plusieurs objets dont un carnet de route permettant aux enfants de franchir les différentes étapes et de résoudre les énigmes. accueil@tourisme-barleduc.fr +33 3 29 79 11 13 https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/ OT Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT SUD MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse 7 Rue Jeanne d'Arc Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Ville Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc-ot-sud-meuse-bar-le-duc/

FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN Bar-le-Duc 2022-01-01 was last modified: by FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN Bar-le-Duc Bar-le-Duc 1 janvier 2022 7 Rue Jeanne d'Arc Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse