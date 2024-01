Firestar & Politiser l’enfance La Parole Errante Montreuil, mardi 6 février 2024.

Firestar & Politiser l’enfance Attaquer l’inceste et les différentes formes de domination des enfants Mardi 6 février, 19h00 La Parole Errante

Un texte expérimental à vocation déflagratoire, Firestar par AD Rose (Rotolux Press), une anthologie d’auteurices venant d’horizons variés, Politiser l’enfance (Burn-Août).

Deux démarches éditoriales non concertées et qui mettent en oeuvre des moyens spécifiques.

Deux démarches motivées par l’urgence de dénoncer les violences – notamment sexuelles, ainsi l’inceste – faites aux enfants, et les représentations qui les accompagnent (et qui rendent ces violences possibles).

Deux démarches qui se rencontrent pour soulever la question des connaissances et des pratiques à mobiliser quand il est urgent de « conjurer l’oubli » (Tal Piterbraut-Merx).

Deux démarches que l’on tâchera alors de présenter pour inviter chacun·e à s’emparer de la question de la domination de l’enfance et des rapports de pouvoir entre enfants et adultes.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/