Firenze, l'Hérens des Hautes-Alpes au cœur tendre Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Firenze, l’Hérens des Hautes-Alpes au cœur tendre

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Pour la première fois, une Hérens venue des Hautes-Alpes, sera l’une des représentantes de la race au Salon International de l’Agriculture. Née au pied du massif de la Meije et fière montagnarde aux ascendances valdôtaines, Firenze une génisse de deux ans, a quitté son étable du hameau des Cours à Villar d’Arène pour rejoindre la capitale. Une première pour une « noire » à l’allure fière, massive comme un taureau. Une reine de la haute-montagne habituée aux sols rudes, aux longues distances en altitude mais aussi formatée pour les fameux « combats de reines » organisés dans les alpages de certaines régions alpines entre fin mars et mai. « Des vaches qui ont du sang » dit-on mais des bêtes au cœur tendre, à la fois fusionnelles et atypiques qui ne laissent personne indifférent. Dans les Hautes-Alpes, le cheptel de vaches d’Hérens est plutôt confidentiel, limité à une trentaine de têtes, loin de leurs cousines du Valais ou du Val d’Aoste qui véhiculent depuis des décennies, rituels, coutumes et traditions. De véritables stars qui ont séduit Julie et Sylvain Protière (Ferme du Lautaret), les jeunes propriétaires de Firenze, née d’une mère jadis « reine » d’un troupeau du Val d’Aoste. Firenze (Florence en français), désignée « 1000ème de la race Hérens » du territoire français par l’organisme de sélection des races alpines réunies (OSUE). Une consécration qui lui vaut aujourd’hui d’être invitée au SIA 2022 à Paris aux côtés de trois autres congénères venues de l’Isère ou de Haute-Savoie sur le tapis rouge de la plus grande ferme de France. Une première. – Ferme du Lautaret – Hameau des Cours – 05480 Villar d’Arène Hall 1 (Bovins) – Espace de la Race d’Hérens du 26 février au 6 mars

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T20:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T20:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T20:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T20:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T20:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T20:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T20:00:00