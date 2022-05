FireFighter Lège-Cap-Ferret, 13 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret.

FireFighter Lège-Cap-Ferret

2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-13 00:00:00

Lège-Cap-Ferret Gironde

LE MARCHE DES COPAINS à partir de 15h00

Accès gratuit

Stands d’artisans locaux

Stands de prévention des risques domestiques, des risques de baïnes et de courants

Promotion du milieu des sapeurs-pompiers

Buvette /

TRINQUET ON FIRE concert à partir de 19h00

Billetterie en ligne et sur place

Food-trucks

Buvette

DJ Set

Firefighter

Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-05-20 par