FIRE SHUT UP IN MY BONES

Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 23 octobre à 18:55

Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 23 octobre à 18:55

Cadet d’une fratrie de cinq garçons, Charles est très attaché à sa mère Billie qui, en plus de travailler dur, doit supporter les infidélités de son mari. L’enfant s’épanouit comme il peut jusqu’au jour où un événement traumatisant bouleverse à jamais le cours de son existence. Pour la première fois dans l’histoire du Met, une œuvre composée par un Afro-Américain est présentée sur sa prestigieuse scène. En adaptant les mémoires du journaliste Charles M. Blow en opéra, le musicien de jazz et compositeur Terence Blanchard révèle une œuvre lyrique profonde. Au casting, on retrouve la soprano Angel Blue, découverte en direct au cinéma dans Porgy and Bess lors de la saison 19-20, dans une mise en scène co-signée par James Robinson et Camille A. Brown. Opéra en trois actes présenté en anglais sous-titrée en français. **Distribution** Compositeur Terence BLANCHARD / Livret Kasi LEMMONS / Mise en scène James ROBINSON & Camille A. BROWN / Direction Musicale Yannick NÉZET-SÉGUIN / Avec Angel Blue (Destiny/Loneliness/Greta), Latonia Moore (Billie), Will Liverman (Charles)

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

2021-10-23T18:55:00 2021-10-23T23:00:00

