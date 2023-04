Randonnée & barbecue Parking salle des fêtes, 21 juillet 2023, Firbeix.

Randonnée boucle d’environ 8 km partant du parking de la salle polyvalente

de Firbeix. Suivi d’un barbecue ouvert à tous.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

Parking salle des fêtes

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Loop hike of about 8 km starting from the parking of the multipurpose room

of Firbeix. Followed by a barbecue open to all

Recorrido circular de unos 8 km que parte del aparcamiento de la sala polivalente

de Firbeix. Seguido de una barbacoa abierta a todos

Rundwanderung von etwa 8 km Länge, die am Parkplatz der Mehrzweckhalle beginnt

von Firbeix. Anschließend Grillfest für alle

