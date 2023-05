Exposition : Les oubliés de l’histoire : les prisonniers de guerre 39-45 Salle des fêtes, 27 juin 2023, .

Objectif : apporter des informations sur le contexte social et historique de la commune, du département et de la France ainsi que des documents concernant ces soldats qui ont passé 5 années loin de leur famille, de leur commune..

2023-06-27 à ; fin : 2023-07-02 . .

Salle des fêtes

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Objective: to bring information on the social and historical context of the commune, the department and France as well as documents concerning these soldiers who spent 5 years far from their family, from their commune.

Objetivo: proporcionar información sobre el contexto social e histórico del municipio, del departamento y de Francia, así como documentos relativos a estos soldados que pasaron cinco años lejos de sus familias y de su municipio.

Ziel: Bereitstellung von Informationen über den sozialen und historischen Kontext der Gemeinde, des Departements und Frankreichs sowie von Dokumenten über diese Soldaten, die fünf Jahre fern von ihren Familien und ihrer Gemeinde verbrachten.

