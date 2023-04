Randonnée à St Hilaire les Places Parking salle des fêtes, 20 mai 2023, Firbeix.

Rendez-vous à 14h00 sur le parking place de la mairie à Saint-Hilaire Les Places

ou 13h15 parking salle des fêtes à Firbeix pour du covoiturage (prévenir si intéressé)

Marche d’environ 10 km.

2023-05-20

Parking salle des fêtes

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meeting at 2:00 pm on the parking place of the town hall in Saint-Hilaire Les Places

or 1:15 pm parking lot at the village hall in Firbeix for carpooling (please let us know if you are interested)

Walk of about 10 km

Punto de encuentro a las 14 h en el aparcamiento del ayuntamiento de Saint-Hilaire Les Places

o a las 13.15 h en el aparcamiento de la « Salle des fêtes » de Firbeix para compartir coche (si está interesado, avísenos)

Paseo de unos 10 km

Treffpunkt um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz Place de la mairie in Saint-Hilaire Les Places

oder 13:15 Uhr Parkplatz Salle des Fêtes in Firbeix für Fahrgemeinschaften (bei Interesse bitte Bescheid geben)

Wanderung von ca. 10 km

Mise à jour le 2023-04-20 par Isle-Auvézère