FIRA RANDONNEE PEDESTRE: A LA DECOUVERTE DES VESTIGES GALLO-ROMAINS DE LA VILLA CLEMENT Saint-Germain-de-Calberte, lundi 20 mai 2024.

Secteur: Vallée Française

Distance 18 km

Dénivelé: 400 m

RdV: 8h 30 Village de Vacances Le Serre de la Can 48370 St Germain de Calberte

Pique-nique fourni par le restaurateur Au figuier des Cévennes

Retour: vers 17 h

Nous marcherons sur la route…

Nous marcherons sur la route royale de Fontmort pour retrouver le site de St Clément, occupé depuis le néolithique, l’antiquité et le haut moyen Age, des panoramas entre ciel et terre où ces anciennes voies de communication permettaient de rentrer en Gaule Narbonnaise et pays Arvernes à travers les vallées Cévenoles.

Nous dégusterons un pique-nique Calbertois à la Pierre Plantée où nous parlerons évidemment menhirs … 21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 08:30:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

Serre de la Can

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie fira.le3@orange.fr

