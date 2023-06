Appel à Manifestation d’Intérêt Smart City Barcelone 2023 est lancé – Deadline 30 Juin ! Fira Barcelona Gran Via l’Hospitalet, 7 novembre 2023, l'Hospitalet.

Appel à Manifestation d’Intérêt Smart City Barcelone 2023 est lancé – Deadline 30 Juin ! 7 – 11 novembre Fira Barcelona Gran Via 1000€ HT (Start-ups; PMEs) / 2000€ HT (autres entreprises)

Depuis 2010, Fira Barcelona organise ce sommet mondial sur les villes et les solutions urbaines intelligentes, et fait la promotion des villes plus inclusives, durables et habitables. L’édition 2022 a rassemblé 20 000 visiteurs, plus de 850 exposants issus de 800 villes représentées. Cette année, le salon fête ses 10 ans et promet d’être un rdv incontournable en matière de smart cities. Le salon s’associe à 2 autres salons internationaux pour plus de résonnance et d’impact business : le Tomorrow mobility Congress et le Tomorrow Building Congress

C’est LE rendez-vous des collectivités, des industriels, et des centres de recherche académique pour promouvoir l’innovation urbaine, établir des partenariats et identifier les opportunités d’affaires dans les secteurs des technologies intelligentes, de l’énergie, de l’environnement, des transports intelligents, de la sécurité, de la santé et du bien-être en ville, de l’inclusion sociale, du bâtiment innovant et de l’aménagement urbain.

Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan, les pôles Minalogic et Tenerrdis, se sont unis pour réserver à 10 entreprises innovantes du territoire un stand sur un espace commun Grenoble Alpes dans un emplacement premium sur l’allée centrale, avec une prise en charge partielle des coûts.

Le reste à charge est de 2 000€ HT dont 50% peut être pris en charge par une aide régionale AURA. Tout est inscrit dans l’AMI ci-joint.

Un webinaire dédié à la présentation du salon, ce que nous y faisons, les modalités de participation et afin de répondre à vos questions, sera organisé le vendredi 23 Juin de 14h à 15h.

Fira Barcelona Gran Via 64 Avenida Joan Carles I barcelona l'Hospitalet 08908 Catalogne

