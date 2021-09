FIQ! (Réveille-toi !) Le Grand Sud, 12 décembre 2021, Lille.

FIQ! (Réveille-toi !)

du dimanche 12 décembre au mardi 14 décembre à Le Grand Sud

Un groupe de quatorze jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, breakeurs, taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel du photographe Hassan Hajjaj, accompagnés aux platines par Dj KEY, sont ensemble sur un plateau pour offrir un spectacle mis en scène/circographié par Maroussia Diaz Verbèke. Choisis au Maroc en 2018 pour leur art, leur dynamisme, leur envie, leur personnalité . Une collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketchs, glissades, courses, tabourets, visages, babouches, chorégraphies, tours sur la tête, casquettes, concepts, citations, sms, et autres joies pour un spectacle d’aujourd’hui, une interrogation lumineuse et acrobatique pour une ode tendre, profonde et ludique. Coréalisation le Prato – Pôle national Cirque, Lille, La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, le Grand Bleu – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance et Jeunesse, Lille et Le Grand Sud, Lille

21/6 euros

Une collection exaltée d’acrobaties et de breakdance hautes en couleurs du Maroc d’aujourd’hui.

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T20:00:00 2021-12-13T22:00:00;2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T21:00:00