FIQ! (REVEILLE-TOI !) GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER TRAIN THEATRE, 24 mai 2023, PORTES LES VALENCE.

FIQ! (REVEILLE-TOI !) GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 au 2023-05-26 20:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. Née d’une tradition guerrière, l’acrobatie marocaine est résolument un art de cirque plus que de théâtre, combinant pyramides humaines, roues et sauts. Groupe Acrobatique de Tanger s’inscrit dans le sillon des recherches les plus innovantes du cirque contemporain en France. FIQ ! (Réveille-toi !) fusionne les élans de la “street culture”, l’énergie du rap et le cirque, dans un flot ininterrompu de couleurs, de rythmes et d’acrobaties survoltées. Ils sont quinze acrobates, voltigeurs, freestylers, breakdancers et rivalisent de voracité athlétique et de créativité au rythme des scratchs de Dj Dino. Dans l’univers ultra coloré du photographe Hassan Hajjaj, pape du pop art marocain, le collectif déploie une collection exaltée d’acrobaties et figures à un rythme effréné et offre un spectacle endiablé, puissant, pétillant et explosif. Un regard singulier de quinze jeunes sur leur Maroc d’aujourd’hui.Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 EUR19.0 19.0 euros

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome

