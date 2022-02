FIQ ! (Réveille-toi !) – Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbèke Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

FIQ ! (Réveille-toi !) – Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbèke
Le Manège-scène nationale de Reims
2 Boulevard Général Leclerc
Reims

2002-04-22 – 2022-04-22

Reims Marne Programmé à la veille du premier confinement et reporté en raison de la crise sanitaire, le spectacle du Groupe acrobatique de Tanger, nourri à la meilleure tradition de l’acrobatie marocaine, débarque enfin au Manège. Confié à la circographe Maroussia Diaz Verbèke, FIQ?! fusionne les élans de la “street culture”, l’énergie du rap et le cirque, dans un flot ininterrompu de couleurs, de rythmes et d’acrobaties survoltées. Le Manège-scène nationale de Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

