FIQ ! (Réveille-toi !) Brest, 16 mars 2022, Brest.

FIQ ! (Réveille-toi !) 2022-03-16 19:30:00 – 2022-03-17 Rue du 19 Mars 1962 Brest Arena

Brest Finistère

Fiq ! (Réveille-toi ! en marocain). L’appel est lancé par le Groupe Acrobatique de Tanger et son équipe d’une quinzaine d’artistes issus d’univers divers : cirque, danse, breakdance, taekwondo, foot freestyle… Jetant des ponts entre acrobatie marocaine traditionnelle et création contemporaine, ils mêlent un langage éminemment physique à l’art de la surprise pour créer un cirque à leur image : drôle, virtuose et traversé par une énergie lumineuse. Sur les beats hip-hop orientaux de Dj Key, le collectif – plongé dans la scénographie colorée de Hassan Hajjaj, pionnier du pop art marocain – génère une déferlante de figures, de chorégraphies et de pensées qui réveillent joyeusement les consciences.

Organisation Le Quartz

Représentations prévues :

– Mercredi 16 mars à 19h30

– Jeudi 17 mars à 19h30

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/FIQ-Reveille-toi.html

Fiq ! (Réveille-toi ! en marocain). L’appel est lancé par le Groupe Acrobatique de Tanger et son équipe d’une quinzaine d’artistes issus d’univers divers : cirque, danse, breakdance, taekwondo, foot freestyle… Jetant des ponts entre acrobatie marocaine traditionnelle et création contemporaine, ils mêlent un langage éminemment physique à l’art de la surprise pour créer un cirque à leur image : drôle, virtuose et traversé par une énergie lumineuse. Sur les beats hip-hop orientaux de Dj Key, le collectif – plongé dans la scénographie colorée de Hassan Hajjaj, pionnier du pop art marocain – génère une déferlante de figures, de chorégraphies et de pensées qui réveillent joyeusement les consciences.

Organisation Le Quartz

Représentations prévues :

– Mercredi 16 mars à 19h30

– Jeudi 17 mars à 19h30

dernière mise à jour : 2021-09-27 par