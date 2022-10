FIQ ! (Réveille-toi !), 21 janvier 2023, .

FIQ ! (Réveille-toi !)



2023-01-21 – 2023-01-21

8 EUR Explosion de couleurs et grande fête urbaine propulsée par les sons de DJ Key, FIQ ! associe cirque contemporain, danse hip hop, traditions et prouesses acrobatiques. 15 jeunes acrobates sous la houlette de deux grands artistes conjuguent leurs talents pour offrir un virevoltant et prodigieux élan de vie !

A partir de 6 ans.

FIQ_Hassan_Hajjaj_officiel

