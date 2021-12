Fiq ! (Réveille-roi), 11 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 11 février 2022

de 20h30 à 22h00

Fiq ! Réveille-toi ! Un cri joyeux pour faire bouger les lignes, les cercles, les cubes et les couleurs, lancé par les artistes du Groupe acrobatique de Tanger.

Ils sont quatorze, garçons et filles du cirque, acrobates, danseurs, breakeurs et autres freestyleurs. Ils ont de l’énergie à nous faire écarquiller les yeux, de la vitalité à ne jamais plus s’endormir.

La rencontre avec Maroussia Diaz Verbèke fait des étincelles, le choc d’une tradition marocaine historiquement masculine et d’une femme qui bouscule leurs habitudes, leurs codes et leurs figures.

Avec un humour multicolore et pétaradant, entre pop et kitch, hip-hop et remix.

Contact : https://www.maisondelamusique.eu/2021-2022/fiq-reveille-toi-1/

Danse

Hassan Hajjaj