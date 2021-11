FIP TOUR Casino Barrière de Lille, 25 novembre 2021, Lille.

FIP TOUR

Casino Barrière de Lille, le jeudi 25 novembre à 19:30

En 2021, cela fera 50 ans que Fip propage et défend son amour de la musique et de la diversité. Pour marquer cet anniversaire symbolique, la radio organise une tournée de 4 dates de concerts représentatifs de son état d’esprit et de son histoire. Fip a choisi de monter ses concerts dans des villes et des salles qui lui tiennent à cœur. Le **25 novembre**, le Fip Tour posera ses valises au Casino Barrière de Lille. Au programme, un Live à Fip exceptionnelle à vivre en direct sur l’antenne de Fip à partir de 20H avec l’électro Pop de Jay Jay Johanson, le mélange détonant de rap et de musette de l’accordéoniste Fixi et du groupe Java et la pop rock de Craig Walker.

Renseignements et réservations au 03 28 14 46 00.

Fip, la Mairie de Lille et le Casino Barrière de Lille, présentent le Fip Tour, à l’occasion des 50 ans de la radio Fip.

Casino Barrière de Lille 777 pont de flandres Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T23:00:00