2023-03-24 – 2023-03-26

Loire-Atlantique L’association FIP remet le couvert pour la 8ème édition du Festival.

Au menu : théâtre, cirque, danse et musique dans le bourg de Puceul et sous le chapiteau de l’Ogre étoilé. Programmation consultable sur le site et la page facebook du F.I.P

Bar et restauration sur place (apportez vos propres gobelets pour éviter le plastique!) Public familial

Tarifs : à venir Informations auprès de Festifip Un festivial désormais incontournable pour tous les âges et tous les goûts ! festifip@gmail.com https://festifip.wixsite.com/festival-puceul Route de Nozay Bourg de Puceul Puceul

