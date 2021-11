Toulouse Le Metronum Haute-Garonne, Toulouse Finntroll + Skálmöld Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Finntroll + Skálmöld** ———————— _[Métal]_ **Finntroll** ————- [Finntroll](https://www.facebook.com/officialfinntroll) est un groupe de folk metal finlandais, originaire de Helsinki. Le nom est inspiré par une vieille légende finnoise où des prêtres suédois ont rencontré un homme aux allures sauvages qui tua la majorité des membres de leur groupe. Les survivants sont revenus avec la légende du Finn-Troll. Ils combinent des éléments de folk metal, de black metal et de death metal avec la humppa, une variété finlandaise de polka. Le groupe sortira son septième album, intitulé Vredesvävd, le 18 septembre 2020. [[https://www.youtube.com/watch?v=ew6syPV1ZOY](https://www.youtube.com/watch?v=ew6syPV1ZOY)](https://www.youtube.com/watch?v=ew6syPV1ZOY) **Skálmöld** ———— [Skálmöld](https://www.facebook.com/skalmold) est un groupe de viking et folk metal islandais, originaire de Reykjavik. Les paroles sont écrites intégralement en islandais. Elles sont inspirées par la mythologie Nordique et les sagas islandaises. [https://www.youtube.com/watch?v=m4OhTohnTe4&list=PLX0u9oiOAYgIO3_N-KGOHrgTs6b_4nVy8](https://www.youtube.com/watch?v=m4OhTohnTe4&list=PLX0u9oiOAYgIO3_N-KGOHrgTs6b_4nVy8) — **Billetterie (21€ / 25€) :** [**[https://urlz.fr/gJzn](https://urlz.fr/gJzn)**](https://urlz.fr/gJzn) Offre de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil) Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/744686199679745/](https://www.facebook.com/events/744686199679745/)](https://www.facebook.com/events/744686199679745/)

