Finntroll au Splendid ! Le Splendid, 7 décembre 2022, Lille.

Le Splendid, le mercredi 7 décembre 2022 à 20:00

Les trolls sont de retour – plus en colère, plus affamés et plus méchants que jamais! Souvent considéré comme l’un des pionniers et des leaders de la scène metal folk finlandaise, FINNTROLL sortira son septième album, intitulé Vredesvävd, le 18 septembre 2020 via Century Media Records. Initialement prévue le 14 août, la sortie a finalement été repoussée en raison des retards dus à la crise sanitaire. Il s’agit de la première sortie depuis Blodsvept paru en 2013. « Vredesvävd » peut se traduire par « Colère-tissée ». L’album a été enregistré et mixé au Sonic Pump Studios, masterisé au Chartmakers et produit par le compositeur et claviériste Henri �Trollhorn� Sorvali aidé du chanteur Mathias �Vreth� Lillmåns. Ce métallique sabbath viendra s’inscrire en lettre de plomb dans cette never ending saga – confrontant en un même rite distordu les descendants des tribus vikings et celto-gauloises les plus déterminées. FINNTROLL repart donc sur la route et emmène dans sa chevauchée infernale le groupe SKALMÖLD pour une tournée évenement ! → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Le Splendid : 1 Place du Mont de Terre 59800 Lille

entrée payante

Le Splendid 1 place du mont de terre 59000 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:00:00 2022-12-07T23:00:00