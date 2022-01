Finlande : Transformer la ville, les « Capitales vertes européennes » Médiathèque Marguerite Yourcenar, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre du Cycle Villes du Nord, la médiathèque vous propose de découvrir le projet de la ville de Lahti en Finlande, capitale verte européenne en 2021.

Lahti, ville moyenne de 120 000 habitants, située à une heure de train au nord d’Helsinki, a un lourd passé industriel. En prenant conscience des dégâts provoqués par son économie, la Ville a changé sa politique dans tous les domaines de l’environnement. On estime que la ville a réduit les émissions de CO2 de 70% depuis 1990. Elle a déjà abandonné l’utilisation du charbon et deviendra une ville neutre en carbone d’ici 2025. Les habitants participent activement à la transformation de la ville. Grâce à la gestion intelligente des déchets, Lahti a créé de nouveaux types d’emplois dans l’économie circulaire, et jusqu’à 99% des déchets ménagers sont valorisés. Les efforts de plusieurs décennies pour dépolluer et maintenant protéger le grand lac en bordure de la ville et la nature de la région ont apporté une expertise environnementale unique, que la ville veut partager.

Pour cette rencontre nous recevrons :

– Milla Bruneau, directrice de « Green Lahti » pour la candidature au label de « Capitale verte européenne ». Après une carrière dans l’audiovisuel, elle s’engage dans le conseil municipal de la Ville de Lahti en 2013. Au cours de ce mandat, elle est devenue Présidente du conseil municipal et première femme à cette fonction dans la ville.

– Magali Talandier, professeure des universités à l’Université Grenoble Alpes, laboratoire Pacte et membre de l’Institut Universitaire de France. Par ses approches en termes de flux de personnes, de richesses, elle étudie la capacité de résilience des villes et des territoires face aux chocs. Spécialiste de l’économie territoriale, ses connaissances et son expertise lui ont permis de travailler avec le ministère de la transition écologique, de nombreuses collectivités territoriales, des organismes internationaux tels que l’Unesco. Elle préside actuellement le conseil scientifique « Grenoble, capitale verte 2022 » qui rassemble 40 chercheurs spécialistes des transitions environnementales.

Rencontre modérée par Pascal Mateo.

En partenariat avec l’ambassade de Finlande.

mardi 12 avril à 19h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Auditorium (niveau -1)

Crédit photo ©Tuomas Uusheimo

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)



Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar http://twitter.com/bibYourcenar

Conférence

Date complète :

2022-04-12T19:00:00+01:00_2022-04-12T21:00:00+01:00