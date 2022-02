Finistère Surfski Festival Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Guissény

Finistère Surfski Festival Guissény, 16 avril 2022, Guissény. Finistère Surfski Festival Port du Curnic Le Curnic Guissény

2022-04-16 09:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 Port du Curnic Le Curnic

Guissény Finistère Guissény Présentation du premier Surfski Festival au monde organisé les 16 et 17 avril visant à réunir les pagayeurs loisirs et novices en surfski. Le Finistère Surfski Festival est organisé en partenariat avec Guissény Paddle, Barrachou Paddle et Surfski Dynamics en Angleterre. Ce festival est né de la volonté d’ouvrir le surfski à ceux qui aiment le sport. Le weekend est ouvert à tous ceux qui sont intéressés de découvrir un nouveau sport ! Samedi

10h – Atelier Paddle (débutant)

14h – Atelier Paddle Dimanche

10h – Atelier Paddle (découverte Surfski)

14h – Atelier Paddle

16h – Nelo Surfski Paddle Challenge contact@finisteresurfskifestival.fr +33 6 52 97 73 09 http://www.finisteresurfskifestival.fr/ Présentation du premier Surfski Festival au monde organisé les 16 et 17 avril visant à réunir les pagayeurs loisirs et novices en surfski. Le Finistère Surfski Festival est organisé en partenariat avec Guissény Paddle, Barrachou Paddle et Surfski Dynamics en Angleterre. Ce festival est né de la volonté d’ouvrir le surfski à ceux qui aiment le sport. Le weekend est ouvert à tous ceux qui sont intéressés de découvrir un nouveau sport ! Samedi

10h – Atelier Paddle (débutant)

14h – Atelier Paddle Dimanche

10h – Atelier Paddle (découverte Surfski)

14h – Atelier Paddle

16h – Nelo Surfski Paddle Challenge Port du Curnic Le Curnic Guissény

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guissény Autres Lieu Guissény Adresse Port du Curnic Le Curnic Ville Guissény lieuville Port du Curnic Le Curnic Guissény Departement Finistère

Guissény Guissény Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guisseny/

Finistère Surfski Festival Guissény 2022-04-16 was last modified: by Finistère Surfski Festival Guissény Guissény 16 avril 2022 finistère Guissény

Guissény Finistère