FINIST, LE CLAIR FAUCON Lodève, samedi 16 mars 2024.

Lecture / rencontre / vernissage de la publication de l’oeuvre de Svetlana Petriïtchouk, accusée d’”apologie du terrorisme” et emprisonnée depuis mai 2023 à Moscou.

Rencontre avec Elena Gordienko, chercheuse associée à l’Institut de recherches en études théâtrales (IRET) de la Sorbonne Nouvelle, et autrice de la préface.

Lecture par Roger Assaf, Dominique Dolmieu, Mitia Fedotenko, Domitille Jacolin et Angelica Livshitz.

Finist, le clair faucon raconte les parcours de femmes russophones qui ont été enrôlées par Daech via les réseaux sociaux sous prétexte d’une relation amoureuse et d’un mariage, ce qui les a poussées à vouloir quitter leur pays natal et à rejoindre les terroristes, avant d’être détenues et jugées en Russie. Cette pièce juxtapose la trame du conte traditionnel russe éponyme avec des témoignages documentaires, notamment des extraits de sténographies d’audiences de tribunaux, pour traiter de la psychologie des femmes qui, en quête d’amour et en raison des mythes sexistes stéréotypés du prince charmant , deviennent des proies faciles pour les criminels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie contact@parlatges.org

