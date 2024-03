Finissage – OBSERVATIONS POST-VIVENTEM [PHASE 1] Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

Finissage – OBSERVATIONS POST-VIVENTEM [PHASE 1] Exposition / Golnaz Behrouznia / En collaboration avec Rémi Boulnois Vendredi 31 mai, 18h30 Centre Culturel de Quartier Soupetard Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Cette installation est une sorte d’observatoire scientifique d’éléments du milieu désertique, explorant ce qui pourrait y émerger après l’extinction de la vie sur terre : sculptures florales aux éclairages délicats, vidéos multi-écrans telles des images captées par sondes spatiales, textes d’observations scientifiques et poétiques… L’inspiration du projet vient d’une carrière abandonnée dans les Deux Sèvres, une sorte de cratère découvert par l’artiste pendant le confinement. Des panneaux interdisaient d’entrer dans cette zone, dans laquelle des plantes désertiques résistantes se sont multipliées évoquant une vision de renaissance.

En lien avec l’exposition, ateliers avec l’artiste samedi 1er juin : adultes de 9h30 à 12h30 et enfants (8-12 ans) de 14h à 17h

Visités commentées tout public dès 7 ans, gratuit sur réservation, jeudi 25 avril à 18h et samedi 25 mai à 10h.

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

©Golnaz