Nice Forum d'Urbanisme et d'Architecture Alpes-Maritimes, Nice Finissage exposition Labora(ba)toire en présence d’étudiants et d’enseignants de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille Forum d’Urbanisme et d’Architecture Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Finissage exposition Labora(ba)toire en présence d’étudiants et d’enseignants de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille Forum d’Urbanisme et d’Architecture, 16 octobre 2021, Nice. Finissage exposition Labora(ba)toire en présence d’étudiants et d’enseignants de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille

Forum d’Urbanisme et d’Architecture, le samedi 16 octobre à 15:00

Cette exposition présente une démarche et seize projets d’architecture produits par une “équipe de choc” d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille, à l’invitation du Forum d’Urbanisme et d’Architecture. Autour d’un questionnement sur une caractéristique propre à l’architecture niçoise (la juxtaposition dense de programmes distincts dans une même enveloppe), documentée à travers quatre bâtiments niçois emblématiques, il a été proposé aux étudiants d’inventer en toute liberté de nouvelles fonctions pour les anciens abattoirs de Nice et d’imaginer des interventions créatives récrivant leur architecture singulière par la greffe, par l’extension, par la transformation… Seize “revisites” étonnantes du 109 offriront ainsi aux visiteurs seize manières de vivre l’architecture contemporaine à Nice à travers une étonnante succession de maquettes et de dessins. En clôture d’un nouveau workshop de l’École à Nice en dialogue avec le Forum, les enseignants qui ont encadré les travaux présentés, accompagnés d’un groupe d’étudiants, mèneront une séance de travail pédagogique dans l’exposition même, durant laquelle, ils pourront échanger avec le public sur celle-ci et ses multiples visions contemporaines des Abattoirs. _exposition produite et réalisée dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA⋅M), et mise en lumière avec le soutien de iGuzzini_ Journées nationales de l’architecture Forum d’Urbanisme et d’Architecture Les Abattoirs / Chantier Sang Neuf 89, route de Turin – Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Forum d'Urbanisme et d'Architecture Adresse Les Abattoirs / Chantier Sang Neuf 89, route de Turin – Nice Ville Nice lieuville Forum d'Urbanisme et d'Architecture Nice